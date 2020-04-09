Daha önce yaşadığı skandallar ve ağabeyinin eşi Wanda Nara ile yaşadığı sürtüşmelerle adından söz ettiren PSG forması giyen Mauro Icardi'nin kız kardeşini Ivana Icardi, İspanya'da Survivor'a katıldı.

Yarışmadaki başarısıyla adından söz ettiren Ivana Icardi, Survivor'daki yarışmacılardan Uruguaylı Hugo Sierra ile aşk yaşamaya başladı.

Ivana Icardi programın yayınlanan son bölümünde Hugo Sierra ile ilgili, "Böyle birini iyi ki tanımışım. Çok mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor'da Ivana Icardi'nin Hugo Sierra ile yakınlaştığı görüntüler İspanya'da büyük yankı uyandırmış, magazin sayfaları o görüntüleri, 'Skandal' başlıklarıyla manşetlerine taşımıştı.

Ancak bu aşk büyüdü ve ilişki bir üst boyuta taşınarak Ivana Icardi kazandığı iletişim ödülü sonrası sevgilisini annesiyle tanıştırdı.

2016 yılında Arjantin'de Big Brother yarışmasına katılan, sonrasında da aynı yarışmanın İtalyan versiyonunda boy gösteren Ivana, bu kez şansını Survivor'da şansını deniyor.

Kazananın 200 bin euroluk büyük ödülün sahibi olacağı yarışmada Ivana Icardi de iddialı olduğunu dile getirdi.

Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, Supervivientes programı sayesinde büyük ün kazandı. Icardi'nin Instagram'daki takipçi sayısı 2 ayda 1 milyon sınırına yaklaştı.