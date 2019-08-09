Serie A devi Inter, uzun bir süredir peşinden koştuğu Romelu Lukaku'yu dün resmen kadrosuna kattığını duyurmuştu. Manchester United'dan kadrolarına kattıkları Belçikalı golcü için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödeyen Milano ekibi, bugünse çok konuşulacak bir karara imza attı.

İtalyan ekibi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada geçtiğimiz sezon Mauro Icardi'nin giydiği 9 numaralı formayı Lukaku'ya verdiğini açıkladı. Bu gelişme, geçtiğimiz sezon kaptanlığı elinden alınan ve bir süreliğine kadro dışı bırakılan Icardi'nin takımdan ayrılacağına yönelik dedikodular yeniden alevlendirdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler