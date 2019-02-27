Serie A devi Inter, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin kaptanlığını elinden almış ve yıldız ismi sakat olduğu gerekçesiyle son 3 maçın kadrosuna almamıştı.

Milano ekibinin bu kararının arkasında yatan nedenin Icardi'nin bir türlü sözleşme uzatmaya yanaşmaması olduğu ifade edilirken hedef tahtasına ise golcü oyuncunun eşi Wanda Nara oturtulmuştu.

İtalya'da yayım yapan Gente dergisine konuşan Nara ise ses getirecek açıklamalarda bulundu. Kendisini "devrimci" olarak ilan eden Nara, şunları kaydetti:

"Futbol dünyası çok maço ve böyle bir ortamda benim yaptıklarım bir devrim. Oyuncuların pek çok temsilcisi olmasına rağmen futbolda kadına biçilen rol, evde çocuklarıyla oturup sessiz kalmak.

İşte ben tam da bu yüzden bir devrimciyim. Futbolcu eşi olan arkadaşlarım var ve çoğu bana gülüyor. Yaptığım şeyi tuhaf görüyorlar ama benden kocalarının menajeri olmamı istiyorlar. Bunun da nedeni, beni tanımaları ve oyuncuların hakkını koruduğumu bilmeleri."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler