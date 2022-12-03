Sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralanan Mauro Icardi gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının adeta sevgilisi haline geldi.

Yıldız oyuncunun futbol yaşantısı kadar, özel hayatı da çok hareketli... Eşi Wanda Nara ile birlikte sık sık magazin sayfalarına konu olan Icardi, sonunda sinirlerine hakim olamadı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Gösterdiği performansa rağmen Arjantin Milli Takımı'na seçilmeyen Mauro Icardi, takımla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmanlara başladı.

Arjantinli golcü, geçtiğimiz günlerde antrenmanda bir pozisyon sırasında sakatlık geçirdi. Yapılan tetkikler sonucunda sarı - kırmızılı kulüp resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Açılmada; "Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin dün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Icardi bu sezon Süper Lig 'de sahaya çıktığı altı maçta dört gol atarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

AÇTI AĞZINI, YUMDU GÖZÜNÜ

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın bir kez daha ayrılmaları Arjantin'de de gündem oldu. Arjantinli ünlü magazin yorumcusu Angel de Brito konu hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.





Brito yaptığı yorumlardan sonra da Mauro Icardi ile konuştu ve beklemediği bir tepkiyle karılaştı. Brito'nun değerlendirmelerine sinirlenen 29 yaşındaki oyuncu; "Hakkımda saçmasapan konuşmayı bırak. Beni sürekli dedikoduların içine karıştırıyorsun.

Neler olduğuyla ilgili en ufak bir fikriniz yok" dedi.





"BUNU AÇIKLAYAMAYIZ"

Medyanın hakkında sürekli yalan haberler yaptığını vurgulayan Icardi, sözlerine şöyle devam etti; "Wanda'nın Cuma günü gelememesinin ardında ailevi bir mesele vardı. Bunu basına açıklayamayız.

Benimle ilgili konuşacaksanız, daha sağlam bilgileriniz olsun. Böylece, sürekli olarak dedikodular üzerinden konuşmamış olursunuz."

Icardi sözlerini şöyle tamamladı, "Bana karşı çok ciddi suçlamalarda bulunuyorsunuz. Hakkımda televizyonlara çıkıp sürekli yalanlar anlatıyorsun. Bu yüzden sana cevap veriyorum. Hakkımda bildiğin hiçbir şey yok."