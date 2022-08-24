Yeni sezon öncesinde transferleriyle dikkat çeken ve son olarak Dries Mertens ile Lucas Torreira'yı renklerine bağlayarak sükse yaratan Galatasaray gol sorununu yıldız bir forvetle çözmek istiyor. Haris Seferovic, Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis hattını 1. sınıf bir santrforla daha güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar listesinin ilk sırasına Mauro Icardi'yi yazmıştı.

Uzun süredir PSG ile Arjantinli oyuncunun kiralanmasını görüşen Aslan bir türlü pazarlıkları sonuçlandıramamıştı. Son olarak, 29 yaşındaki futbolcunun yıllık yaklaşık 9 milyon Euro'luk maaşının yarısını ödemeyi tahahhüt eden Cim Bom teklifini yapıp geri çekilmişti.

Arjantinli süperstarla yapılan son görüşmeden ise olumlu sonuç çıktı. Fransız basınının yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, tecrübeli forvetin, Galatasaray'a transfer olma fikrini onaylamış durumda olduğunu yazdı. Eğer, PSG de Aslan'ın şartını kabul ederse Icardi yeni sezonda bir yıllığına kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Belotti, Roma'ya gidiyor

Öte yandan Cim Bom'un B planında yer alan, Icardi transferinin olmama ihtimaline karşın sürekli dirsek temasın devam ettiği Andrea Belotti'de de flaş bir gelişme yaşandı. Roma, Felix Afena Gyan, Cremonese'ye resmen satmasının ardından ismi sık sık Galatasaray ile anılan İtalyan golcü ile sözleşme imzalayacak.



