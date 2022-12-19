Galatasaray 'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanan Cim Bom hem dış hem de iç transferde hareketli günler geçiriyor.





Boomen için bastıracaklar

Aslan'ın transfer dönemindeki gözdesi Branco van den Boomen için çalışmaların kısa bir süre içerisinde başlayacağı öğrenildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'un formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasının başladığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi, Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına elini çabuk tutacak. Boomen, bu sezon çıktığı 15 lig maçında 1 gol atarken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Nelsson önerisi reddedildi

Sarı-Kırmızılı kulüpteki performansı ile göz dolduran Victor Nelsson'u, Avrupa'dan pek çok kulüp istiyor. Bu takımların başında ise İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla geliyor. Son gelen haberlere göre 24 yaşındaki stoperiçin 10 milyon Euro'nun üzerinde birteklif yaptığı belirtildi. Fakat yapılan bu önerireddedildi. Cim Bom'un, Danimarkalı savunmacı için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye dahi almayacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Türkiye'ye döndü

Cim Bom'un süper golcüsü Mauro Icardi, antrenmanda topuk pası verirken, adalesinden sakatlanmıştı. Akabinde tedavi için ülkesine giden Arjantinli forvet, Türkiye'ye döndü.





Herkes izinli ama o Florya'da...

Galatasaraylı oyuncular, dünü izinli olarak geçirdi. Fakat Icardi ise idman yaptı! Bir an önce sahalara geri dönmek isteyen 29 yaşındaki futbolcu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. icardi, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Forma giyme ihtimali var

Icardi'nin, Dünya Kupası dönüşünde ligde oynanacak; İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunun tam olarak hazır hale gelmeden forma giymesini istemiyor.

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Fenerbahçe maçında hazır...

Bu yüzden 3 maç sonrasında İcardi'nin, Fenerbahçe maçında tam olarak hazır olması bekleniyor. Yani Arjantinli'nin, 8 Ocak'ta derbide 90 dakika oynayabilmesi için tedavisi devam ediyor.





Barış Alper'e tebrik geldi

Hazırlık döneminde iyi bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz, pek çok maçta süre aldı. Diri ve fit görüntüsü ile dikkatleri çeken genç futbolcu, futboluyla alkış topladı. 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, gösterdiği gelişimden ötürü özel olarak teknik ekip tarafından tebrik edildiği bilgisine ulaşıldı.

Morutan durmak bilmiyor

İki sezon önce büyük umutlarla transfer edilen fakat bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan, sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralanmıştı. Rumen oyuncu, önceki gün takımının 3-0 kazandığı Brescia maçında 1 asist yaptı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde ise 16 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 7 gol pası verdi. Morutan ile ilgili olarak Galatasaray Yönetimi'nin nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.



