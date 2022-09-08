Galatasaray 'ın PSG'den 1 yıllığına kiraladığı Mauro Icardi, dün gece İstanbul'a geldi. Golcü oyuncunun yanında eşi ve menajeri Wanda Nara ile birlikte çocukları da yer aldı. Arjantinli forveti havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı ve kulüp yetkilileri karşıladı.

'Buraya başarılar kazanmak için geldim'

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, "Çok heyecanlıyım, inanılmaz bir durum var burada. 2 aydır Erden Timur ile bu transferin gerçekleşmesi için konuşuyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 senelik bir sözleşmem var. Buraya başarılar kazanmak için geldim. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Icardi, kendisini karşılayan binlerce Galatasaray taraftarıyla ilk kez karşılaştı. Arjantinli golcü, Sarı Kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.

'Umarım bana verdikleri sevginin birazını onlara verebilirim'

Kişisel sosyal medya hesabından Galatasaraylı taraftarların kendisine gösterdiği ilgi ile ilgili bir paylaşım yapan 29 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Dün geceki unutulmaz karşılama için herkese teşekkürler. Hem benim için hem de tüm ailem için inanılmaz bir andı. Umarım bana verdikleri sevginin birazını onlara verebilirim. Haydi Galatasaray'' ifadelerini kullandı.







