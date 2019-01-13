İtalyan ekibi İnter’in kaptanı ve en önemli oyuncusu Mauro İcardi’ye, geçtiğimiz günlerde idmana geç kaldığı için 100 bin Euro para cezası kesilmişti. Bu gelişme sonrasında İcardi’nin eşi ve aynı zamanda menaceri Wanda Nara, kulüple yeni sözleşme konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Nara, 7 milyon Euro kazanan eşi için senelik 10 milyon Euro istediklerini ifade etti.

Pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken, Chelsea ve Real Madrid de yıldız golcünün peşine düşmüş durumda.