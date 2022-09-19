Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin aylık harcaması dudak uçuklattı

Galatasaray 'ın Mauro Icardi transferi, özellikle Arjantin'de yankısını sürdürüyor. Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin yaşantısı, America TV'de yayınlanan ünlü Arjantin televizyon programı LAM'da (Los Angeles de la Manana) yine gündem oldu.

Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli, ikilinin özellikle Paris'te yaşadıkları hayata ilişkin açıklamalarda bulunurken aylık giderlerinin çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

Ayda 500 bin Euro!

Tartufoli, Mauro Icardi & Wanda Nara çiftinin ayda yaklaşık yarım milyon harcamaya alışmış olduğunu aktardı. LAM'da konuşan Tartufoli, "Wanda Nara, Paris'te yaşamak için ayda yaklaşık 400 ila 500 bin Euro arasında bir para harcadı. Çok para!" ifadelerini kullandı.

İtalya'daki ev ve çocukların eğitim giderleri

Arjantinli magazin gazetecisi, harcamanın yüksek kısmının İtalya'daki evlerinin bakımına ve beş çocuklarının uluslarası seçkin okullardaki eğitimine harcandığını aktardı. Tartufoli, "Çok yüksek yaşam standardına ve çok kolay şekilde karşılanmayacak kadar yüksek sabit giderlere sahipler" dedi.

Galatasaray'dan yıllık 750 bin Euro

LAM'da açıklamalarına devam eden Tartufoli, PSG'nin yıllık 10 milyon Euro ödediği Icardi'nin Türkiye'de Galatasaray'dan 750 bin Euro almasının ülkedeki yüksek yaşam standardının daha ucuz şekilde karşılanması ile alakalı olduğunu aktardı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Tartufoli, "Paris'ten bir çek gelir ve Mauro'nun hesabına yıllık 6 milyon Euro yatırılır. Orada düşünülen tek şey, kalan 4 milyon Euro'luk kısmın Türkler tarafından tamamlanacağıdır. Fakat Türkler ona şöyle dediler: 'Size yılda en fazla 750 bin Euro yani aylık 60 bin Euro verebiliriz" ifadelerini kullandı.