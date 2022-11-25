Galatasaray 'ın dünyaca ünlü futbolcu Mauro Icardi eşi Nara ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Ünlü ikiliden yeni bir karar geldi.

NELER YAŞANDI?

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıkladı. Çift ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurdu.

Mauro Icardi ise bu gelişmenin ardından Wanda Nara için 'Kendini dünyaya rezil ediyor' ifadelerini kullandı.

ICARDI, ARJANTİN'E GİTTİ

Ayrılık sonrası Mauro Icardi, Wanda Nara ile yeniden barışmak için Arjantin'e gitti. Arjantinli yıldız Wanda Nara'nın kaldığı eve girmek istemiş fakat güvenlikle izin vermemişti. Ardından Wanda Nara'nın izin vermesiyle bir araya gelen çift ayrılık haberlerini yalanlamadı.

Mauro Icardi'nin Arjantin dönüşü 'Mutlu geri dönüyorum' paylaşımı ise çiftin yeniden barıştıkları iddialarını güçlendirdi.

MAURO ICARDI VE WANDA NARA RESMEN BOŞANDI

Magazin dünyasının çok konuşulan çifti resmen boşandı. Wanda Nara, İtalyan basınına yaptığı açıklamada boşanma belgesini imzaladığını ve Icardi ile boşandıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Wanda Nara, "Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim" demişti.

"İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi" diyen Nara, "Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor" diye konuşmuştu.

YENİDEN BARIŞTILAR

Maldivlere tatile giden ve ayrı ayrı paylaşımlar yapan Icardi ve Wanda Nara barıştıklarını açıkladı. Icardi Instagram paylaşımında "Hayatımın kadını değildin. Hayatımı değiştiren kadındın. Ancak Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." diyerek aşkını dile getirdi.

(Milliyet)