Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti ayrıldı!
Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Mauro İcardi'ye kötü haber... Arjantinli yıldızla beraber İstanbul'a gelen eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Icardi'den ayrıldığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere çiftin ilişkilerinin başlaması da bir hayli sansasyonel olmuştu. Nara, Maxi Lopez'le evliyken Icardi, Lopez takım arkadaşı olmasına rağmen Nara ile yasak aşk yaşamıştı.
Futbolun en çok konuşulan aşklarından biri olan Mauro İcardi-Wanda Nara birlikteliği sona erdi... Yıllar önce İcardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliyken Nara ile birlikte olmuş ve sonrasında bu yasak aşk tüm dünyaya duyurulmuştu. İcardi-Nara birlikteliği resmiyete dökülürken, bu aşkın meyveleri olan çocuklar da dünyaya gelmişti.
Transfer sezonunda PSG'den kiralık olarak Galatasaray 'a gelen Mauro İcardi ile eşinden kötü haber geldi. Arjantinli yıldızın aynı zamanda menajerliğini yapan Nara, Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.
Wanda Nara ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:
"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."