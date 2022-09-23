Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti ayrıldı!

Futbolun en çok konuşulan aşklarından biri olan Mauro İcardi-Wanda Nara birlikteliği sona erdi... Yıllar önce İcardi, eski takım arkadaşı Maxi Lopez'le evliyken Nara ile birlikte olmuş ve sonrasında bu yasak aşk tüm dünyaya duyurulmuştu. İcardi-Nara birlikteliği resmiyete dökülürken, bu aşkın meyveleri olan çocuklar da dünyaya gelmişti.

Transfer sezonunda PSG'den kiralık olarak Galatasaray 'a gelen Mauro İcardi ile eşinden kötü haber geldi. Arjantinli yıldızın aynı zamanda menajerliğini yapan Nara, Icardi ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından açıkladı.

Wanda Nara ayrılığı şu ifadelerle duyurdu:

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."