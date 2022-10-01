Mauro Icardi ve Juan Mata, Golden Foot adayı

İlk kez FANATİK'in duyurduğu, Fatih Terim'in Golden Foot efsaneleri arasına adını yazdıracak olmasının ardından, Galatasaray forması giyen iki futbolcu da bu prestijli ödül için adaylar arasındaki yerini aldı. Sarı-Kırmızılı ekibin dünyaca ünlü iki starı Icardi ve Mata, büyük ödül için yarışacak.

Geçen yıl Mohamed Salah'ın mutlu sona ulaştığı Golden Foot'ta, Galatasaraylı iki oyuncunun rakipleri arasında; temsilcimiz Burak Yılmaz'ın yanı sıra Messi, Neymar, Benzema, De Bruyne, Jorginho, Kane, Lewandowski, Kante, Van Dijk gibi isimler başını çekiyor. Oylama 4 Ekim'de başlayacak.









Adana Demirspor maçı öncesi son dakika

Galatasaray'da Adana Demir deplasmanı öncesi son dakika sürprizi... Gomis'le forma mücadelesine giren Mauro Icardi, dün sabahki idmanda takımla çalışmasına rağmen son anda ağrı hissettiğini söyledi ve kadrodan çıkarıldı. Arjantinli yıldızla birlikte, genç yetenek Yusuf Demir'in de sakatlığı sebebiyle Adana'ya götürülmediği açıklandı. Yeni transferlerden Danimarkalı stoper Ross da kafilede yer almıyor. Özellikle Icardi'nin yokluğunda, Galatasaray taraftarının gözü takımdaki bir başka yıldızın üzerinde olacak.

İlk kez kadroya girecek

İstanbulspor ile oynanan özel maçta çok iyi bir performans sergileyen ve Milli arayı yoğun tempoda çalışarak geçiren Juan Mata, bugün ilk kez kadroya girecek. İspanyol yıldızın, skorun gidişatına göre maçın son 20 dakikasında büyük ihtimalle Mertens'in yerine sahada olması planlanıyor.