Mauro Icardi kulüp arıyor!

Artık transferin son ayına girilirken, tüm kulüplerde çalışmalar hızlandı. Daha önce özellikle Fenerbahçe başta olmak üzere Türk kulüplerinin de listesine giren Mauro Icardi için de hocası Christophe Galtier'den flaş bir açıklama geldi.

'Ona ilettim'

PSG'deki kadro planlamasında Arjantinli golcüyü düşünmediğini açıkça belirten Fransız hoca, RMC'ye verdiği demeçte, "Ona kadroyu daraltmak istediğimi söyledim. Kulüp, mümkün olan en iyi çözümü bulmak için Mauro ile yakın bir şekilde çalışıyor. Icardi'ye kulüp arıyoruz. Bence tekrar ayağa kalkıp koşması onun için en iyisi olacak. Daha elverişli bir ortam bulmak için transfer olmak, kariyerinizde tekrar rayına oturmanıza yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı..

2020'de Inter'den, PSG'ye 50 milyon Euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki forvet, iki sezonda Fransız devinde 92 maça çıkıp, 38 gol, 10 asistle oynadı.



