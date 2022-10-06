Mauro Icardi: Kendimi formda hissediyorum

Türkiye'ye geri dönen Mauro Icardi ile ilgili Arjantinli gazeteci Marcos Dauran'dan önemli açıklamalar. Radyospor'a konuşan Dauran, "Icardi, Arjantin'de bir televizyon kanalına röportaj verdi. Sadece arka adalesinde bir ağrı hissettiğini, bu nedenle son maçta oynamadığını; ancak büyük bir sakatlığının olmadığını söyledi. Ayrıca kendisini çok formda hissettiğini; performans açısından bir sorun yaşamayacağını söylüyor. Bir de Türk Ligi'ne alışması gerektiğini vurguladı. Galatasaray 'a ve lige tam olarak adapte olduktan sonra, başarılı olacağını belirtti" ifadelerini kullandı.









Kendi görüşlerini de paylaşan Dauran, şöyle devam etti:

'Nara'ya tazminat verirse...'

"Ben onun futbol kariyerini eşi ve temsilcisi Wanda Nara öncesi ve sonrası diye ayırıyorum. Icardi çok büyük bir golcü; bu açıdan Galatasaray'da başarılı olur; ama bir şart var. Kendini tamamıyla futbola vermeli. Futbola kanalize olursa harika işler yapar. Sorun şu ki Icardi futbola konsantre olamıyor. Bence Wanda Nara'ya tazminat ödeyerek, özel hayatındaki sorunu aşacak. Sonrasında kendini tamamen işine verirse çok başarılı olur."



