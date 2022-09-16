Mauro Icardi: Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum

Süper Lig 'in 7. haftasının açılış maçında Galatasaray sahasında Konyaspor 'u 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı. Maçın ardından Sarı-Kırmızılı formayla ilk kez sahada yer alan Mauro Icardi, açıklamalarda bulundu.

İlk maçına çıktığı için mutlu olduğunu dile getiren Arjantinli golcü, "Önceki maçta tek idmanlıydım. Bu maç öncesi bütün hafta idmanlara katıldım. Bu maçta daha hazır durumdaydım." dedi.

Mauro Icardi'nin açıklamaları şu şekilde:

"Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. Önceki maçta tek idmanlıydım. Bu maç öncesi bütün hafta idmanlara katıldım. Bu maçta daha hazır durumdaydım. Taraftarımızın önünde kazandıktan sonra üçlü çektirmek çok güzeldi. Geldiğimde ailemle de yapmıştık ama burada kazandıktan sonra taraftarın önünde yapmak çok farklı bir duyguydu. Ben yüzde yüzümü takıma veriyorum. Önümüzde de şimdi milli takım arası var, onun ardından hocanın kararına göre oynamaya devam edeceğim."



