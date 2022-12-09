Galatasaray 'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Muaro Icardi'nin özel hayatı gündemden düşmek bilmiyor.

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2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Arjantin Milli Takımı'nda yer almayan yıldız oyuncu, takımıyla Florya'da antrenmanlara başlamıştı. Antrenmanda sakatlanan Mauro Icardi çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi'nin sakatlığı ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Arjantinli golcünün 3-4 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.





İNGİLTERE'DE MANŞET OLDU

Eşi ve menajeri olan Wanda Nara ile bir süre önce yollarını ayıran Icardi, geçtiğimiz günlerde Wanda ile Maldivler'de tatil yapmıştı.

İkilinin yeniden barıştıkları iddia edilmişti. İngiliz basını da son yaşananları satırlarına taşıdı.

WANDA'DAN ANKET

Icardi ile Maldivler'den dönen Wanda Nara'nın kendisine ait Instagram hesabından yaptığı 'Doğru muydu?, yanlış mıydı' anketi dikkatlerden kaçmadı.

Wanda Nara'nın takipçileri bu anketin, Icardi ile Maldivler'e gidişinden dolayı yaptığı yönünde tahminlerde bulundu.





ICARDI İLE DEVRİM ÖZKAN

İngiliz The Sun gazetesi, Icardi ile Wanda Nara'nın çalkantılı özel hayatından bahsederken Mauro Icardi ile Devrim Özkan ile ilişkisinin olabileceğini ifade etti.

Torreira ve Icardi ile bir fotoğrafı paylaşılan Devrim Özkan, sık sık Galatasaray maçlarına gitmesi de Icardi ile alakalı olabileceği yönünde yorumlandı. The Sun, Devrim Özkan için 'Türk afet' tanımlaması yaptı.

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