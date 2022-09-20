Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu?

Galatasaray taraftarının Konyaspor maçında ilk kez izlediği ünlü yıldız Mauro Icardi'nin evlliliği konusunda haberler gündeme geliyor.

Şarkıcı L-Gante ile Icardi'nin eşi Wanda Nara arasında yakınlaşma olduğu haberlerine Wanda'nın kardeşi Zaira Nara cevap verdi.

Zaira Nara'dan iddialara yanıt

Şarkıcı L-Gante ile Wanda Nara arasında böyle bir ilişki olmadığını söyleyen Zaira Nara, "Erkeklerden bahsetmeyi bırakın. Müziği seviyoruz. Wanda ile L-Gante'nin müziğiyle dans etmeyi seviyoruz. Hepsi bu. Wanda, Icardi'den ayrıldı mı? Hayır. Ablamın özel hayatı hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

Aylık harcamaları çok fazla

Öte yandan Arjantin basınında Mauro Icardi Wanda Nara çiftinin ayda yaklaşık yarım milyon harcamaya alışmış olduğu yazıldı. Arjantinli gazeteci Augusto Tartufoli "Wanda Nara, Paris'te yaşamak için ayda yaklaşık 400 ila 500 bin Euro arasında bir para harcadı. Çok para!" ifadelerini kullandı.