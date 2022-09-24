Mauro Icardi ile Wanda Nara ayrıldığında dikkat çeken detay!

Wanda Nara, Galatasaray 'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile ilişkilerinin sona erdiğini açıkladı. Arjantinli yıldızla beraber İstanbul'a gelen eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından ayrılığı duyururken ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu. TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı, şimdi ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı. Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.





WANDA NARA'NIN AYRILIK AÇIKLAMASI:

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

2021 YILINDA DA AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI

2021’in sonunda Wanda Nara, evlilik dışı bir ilişkisi olduğu açığa çıkan Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklamıştı. Arjantinli oyuncunun sosyal medya üzerinden özür dilemesi sonrası çift tekrar bir araya gelmişti. Bu olaydan bir süre sonra ise Arjantin basınında Wanda Nara’nın, Icardi’nin korumasıyla bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti.



