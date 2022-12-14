Mauro Icardi ile ilgili skandal iddia: Kulüp şüphe duyuyor

Sezon başında yeni bir planlamaya giden Galatasaray , teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk'u getirirken, birçok yıldız ismi de kadrosuna kattı.





Bu isimler arasında öne çıkan Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Mauro Icardi ve Dries Mertens'in transferleri, sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Özellikle Mauro Icardi'nin transferi Avrupa futbolunda da ses getirdi. Takıma ilk katıldığı günlerde henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Okan Buruk tarafından ilk 11'de şans verilemeyen Arjantinli yıldız ilerleyen haftalarda takımın vazgeçilmez ismi oldu.





Süper Lig 'de altı maçta forma şansı bulan yıldız oyuncu, dört kez gol sevinci yaşarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.

SAKATLANDIĞI AÇIKLANDI

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada bir ayırlıp bir barıştığı eşi Wanda Nara ile Maldivler'de tatil yapan 29 yaşındaki oyuncu, antrenmanların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye döndü.

Takımla birlikte Florya'da antrenmanlara katılan Icardi'nin antrenmanda topuk pası verirken sakatlandığı açıklandı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açılamada; "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.





MÜTHİŞ İDDİA!

Merkezi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan El Trece TV'de Mauro Icardi ile ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.





Kanalda yayınlanan Socios del espectaculo programında sunucu Adrian Pallares, Arjantinli yıldız ile ilgili olarak, "Icardi, Türkiye'de ne dedi?" sözleriyle konuşmaya başladı.

Pallares, Icardi'nin Galatasaray'a sakatlığı olduğunu ve tedavi için ülkesi Arjantin'e gitmek istediğini söylediğini ifade ettikten sonra, programda yer alan bir diğer isim, Gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi.





"KULÜP ŞÜPHE DUYUYOR"

Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuştu.

Bir diğer konuşmacu Paulo Varela ise, "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devamedileceğini açıkladı, ancak bir döüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye ekledi.