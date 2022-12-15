Mauro Icardi ile ilgili bir skandal iddia daha: Evden kovdu

Galatasaray 'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, performansıyla taraftarın sevgilisi olurken bir yandan da özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Mauro Icardi'nin Saint-Etienne'e Attığı Galibiyet Golü

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Arjantinli yıldız Galatasaray'a transfer olduktan sonra eşiyle yaşadığı sorunlar gündeme gelmeye başladı. Icardi'yi terk ederek ülkesine dönen Wanda Nara, daha sonra yeniden geri döndü. Bir süre İstanbul'da kalan Wanda Nara şimdilerde Arjantin'de bulunuyor.

SKANDAL İDDİA

Antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından ülkesi Arjantin'e tedavi için gittiği açıklanan Mauro Icardi ile ilgili olarak ülkesinden sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Merkezi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan El Trece TV'de Socios del espectaculo programında sunucu Adrian Pallares, Arjantinli yıldız ile ilgili olarak, "Icardi, Türkiye'de ne dedi?" sözleriyle konuşmaya başladı.

Pallares, Icardi'nin Galatasaray'a sakatlığı olduğunu ve tedavi için ülkesi Arjantin'e gitmek istediğini söylediğini ifade ettikten sonra, programda yer alan bir diğer isim, Gazeteci Rodrigo Lussich, "Türk kaynaklarına göre Mauro Icardi bir sakatlık yaşadı ve tedavi olmak için Arjantin'e geldi" diye konuştu.





"KULÜP ŞÜPHE DUYUYOR"

Bu Wanda Nara'nın yanına gelmek için icat edildi. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye konuştu.

Bir diğer konuşmacu Paulo Varela ise, "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devamedileceğini açıkladı, ancak bir döüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye ekledi.

BİR İDDİA DAHA

Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın çalkantılı hayatı gündem olmaya devam ediyor. İkiliyle ilgili Arjantin'den yeni bir iddia daha gündeme oturdu.

Tiempo'da yer alan habere göre; Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'e gidince Wanda Nara ile birlikte kullandıkları Santa Barbara'daki evinde kalmak istedi.





Haberde, Icardi'nin evde kalmasına karşı çıkan Wanda Nara'nın 29 yaşındaki oyuncuyu kovduğu iddia edildi. Öte yandan Arjantinli golcünün bir arkadaşının evinde kaldığı ifade edildi.