Magazin dünyasının aşklarını yakından takip ettiği Mauro Icardi ile Wanda Nara çifti geçtiğimiz haftalarda ayrıldı. Wanda Nara'nın ihanet iddiaları ile gündeme geldiği dönemde ikili arasındaki ayrılık nedeni bir türlü açıklanmadı.

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde ülkesi Arjantin'in basınına Mauro Icardi hakkında çarpıcı ifadelerde bulunmuştu.

"HER ŞEY ONA BAĞLI"

Nara, Icardi için, "Onun için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona en iyi sözleşmeyi bulmak. Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir kontratı var.

Yeniden eskisi kadar iyi olabilir. Her şey ona bağlı. Sahada uğraşması gerek" demişti.





INSTAGRAM BEĞENİLERİ OLAY OLDU

Eşi Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyuran Mauro Icardi'nin yeni bir aşka yelken açabileceği iddia edildi.

Arjantinli yıldızın son günlerde Instagram'dan yaptığı beğenileri dikkatli takipçilerinin gözlerinden kaçmadı.

Kendisine ait Instagram hesabında, takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan sosyal medya fenomeni Estefania Berardi, bir kullanıcının "Mauro Icardi, Kim Kardashian'a yaptığı beğenileri gördün mü?" sorusuna gülerek, "Evet" yanıtı verdi.

Bir başka iddiaya göre ise, Mauro Icardi ile ABDli yıldız Kim Kardashian flört ediyor.

OTELE ALMAMIŞLARDI

Wanda Nara'nın ayrılık açıklamasının ardından ülkesi Arjantin'e giden Icardi, burada eşini barışmaya ikna etmek için uğraştı, ancak başarılı olamadı.

Nara'nın Buenos Aires'te kaldığı otele giden Icardi'yi güvenlik görevlileri içeriye almadı. Paylaşılan görüntülerde Icardi'nin güvenlik görevlileriyle sözlü tartışma yaşadığı görüldü.





HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI

Havalimanında Galatasaraylı taraftarlar tarafından karşılanan 29 yaşındaki oyuncu, iki resmi maçta toplam 118 dakika sahada kaldı ve henüz golle tanışamadı.