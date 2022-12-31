Mauro Icardi için sürpriz iddia!

Galatasaray 'da sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi, antrenmanlarda saha çalışmaları yapmaya başladı.

Mauro Icardi, Galatasaray'da şu ana dek 6 maçta sahaya çıktı. Arjantinli golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Icardi, özellikle ligin 13. haftasındaki Beşiktaş derbisinde attığı 2 golle galibiyeti getirmiş ve Galatasaray taraftarının kalbinde taht kurmuştu.





ICARDI'DEN YÖNETİME 'DEVAM' MESAJI

Galatasaray’da kiralık forma giyen veya bir senelik opsiyonlu kontrat yapan futbolcular mutlu ve devam etmek istiyorlar.

Sarı-kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashica, önümüzdeki sezon da Galatasaray’da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi.

ICARDI İÇİN BİR ADIM ÖNDE

Özellikle Icardi’nin kendisine gösterilen yaklaşımdan dolayı çok etkilendiği ve oyuncunun Galatasaray’da kalması için bu durumun çok büyük bir fırsat olduğu bildirildi.

Yine Rashica’nın da Galatasaray’da devam etme arzusunda olduğu ve bonservisinin alınmasını beklediği kaydedildi.

Aslan’da bir senelik sözleşme imzalayan ve ikinci senesi opsiyona bağlı olan Mertens ve Mata gibi isimlerin de devam etme arzusunda olduğu kaydedildi.





AL NASSR İDDİASI!

İtalyan basınında yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak geniş yankı uyandıran Al Nassr'ın Arjantinli golcü ile de ilgilendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan temsilcisinin, Icardi ile temas halinde olduğu ve 29 yaşındaki golcünün Türkiye'den ayrılabileceği ifade edildi.

Mauro Icardi ile ayrıca ülkesi Arjantin'den Newell's Old Boys'un da ilgilendiği ancak Al Nassr'ın transfer için daha ikna edici davrandığı kaydedildi.

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