Cim Bom’un dünyaca ünlü forveti Mauro İcardi ile tribünler sonunda kavuştu. Arjantinli süperstar 62. dakikada oyuna girmek için kenara geldi, Nef Stadı adeta yıkıldı! İcardi, 82. dakikada Calvo’nun kendi kalesine attığı golde rakibini hataya zorlayan isim oldu.

Mauro İcardi... Sadece Galatasaray ’ın değil, bu sezon Türk futbolunun en flaş transferlerinden biri oldu. Okan Buruk, Arjantinli gol makinesini hazır olmadığı için geçen hafta Kasımpaşa maçında kadroya almadı. Dünyaca ünlü yıldız, dün Konyaspor mücadelesine kulübede başladı. Dakikalar 62’yi gösterdiğinde İcardi, ısındığı bölgeden yedek kulübesine çağırıldı. Nef Stadı’ndaki yaklaşık 47 bin taraftar coşkuyla ayağa kalktı. Sevenler kavuştu, 29 yaşındaki forvet Gomis’in yerine oyuna dahil oldu. Dünyaca ünlü golcü, ilk dakikalarda kapalı Konya savunması arasında istediği topları alamadı. Ancak özellikle 80’den sonra Galatasaray baskısını artırdı.

Milli ara fırsatı

Dakikalar 82’yi gösterdiğinde Dubois’in soldan ortasında İcardi altı pasa hareketlendi. Konyaspor’lu Calvo, Arjantinli yıldıza vurdurmamak için son anda hamle yaptı ama topu kendi ağlarına gönderdi. Mauro İcardi, sonrasında bir kez daha gole yaklaştı ancak şutu, Sehic atıldıktan sonra kaleye geçen Adil’in kucağında kaldı. Lige verilen Milli ara, 29 yaşındaki oyuncunun tamamen hazır hale gelmesi için fırsat olacak.