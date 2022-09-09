Mauro Icardi: Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım

Inter formasıyla iki kez Serie A'da gol krallığı yaşayan, 50 milyon Euro'ya PSG'ye transfer olan Arjantinli süperstar Mauro Icardi, artık resmen Galatasaraylı... Fransız devinden 1 sezonluğuna kiralanan 29 yaşındaki golcü futbolcunun 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 6 milyon Euro'sunu PSG, 750 bin Euro'sunu ise Galatasaray ödeyecek.

Düzenlenen imza töreninin ardından transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan yıldız forvet, takımı tekrar üst seviyeye getirmek istediklerini dile getirdi. İstanbul’a gelişinde havaalanındaki taraftar karşılamasından çok etkilendiğini belirten Icardi’nin Galatasaray formasıyla ilk sözleri şu şekilde:

'Sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum'

“Bu güzel karşılamayı yaptıkları için taraftarımıza çok teşekkür ederim. Ailem ve ben çok etkilendik. İnanılmaz bir karşılamaydı. Gelir gelmez böyle bir sevgi göstermeleri beni çok etkiledi. Bu yaz birçok teklif aldım. Erden Bey ile uzun süren diyaloglarımız oldu. Onun sonucunda buraya geldim. Yapabileceği her şeyi yaptı. Sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”

'Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım'

“PSG’de oynarken buraya gelmiştim ve bu statta bir gol atmıştım. Şu anda Galatasaray formasını savunacağım. Umarım burada gollerime devam ederim ve gol sevinçlerimi Galatasaray için paylaşırım. Umarım tekrar bu takımı tekrar en üst seviyeye getiririz. Galatasaray hep yukarıları hedefleyen bir takım. Bunun bir parçası olmak istiyoruz. Oyuncular, çalışan herkes, tüm taraftarı tekrar bir Şampiyonlar Ligi gecesiyle tanıştırarak bunu kutlamak istiyor.”