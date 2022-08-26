Galatasaray ’da uzun süredir devam eden golcü arayışında artık sona gelindi. Sarı-Kırmızılılar, Andera Belotti ve Mauro Icardi için çalışmalarını sürdürüyordu. Belotti’nin tercihini Roma’dan yana kullanmasının ardından Icardi, tek seçenek olarak kalmıştı. Yıldız futbolcu, eşi ve menaceri olan Wanda Nara ile birlikte geçen hafta İstanbul’a geldi. Görüşmelerde büyük ilerleme kaydedildi.

Fransız basınının önde gelen birçok kuruluşu, transferin artık bitme noktasına geldiğini yazdı. Haberlerde, 29 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün Galatasaray’a transfer olmaya karar verdiği belirtildi. Sarı-Kırmızılılar’ın, Icardi’yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı ve maaşının 3 milyon Euro’luk kısmını ödeyeceği kaydedildi.

Luis Campos etkisi

Aslan’ın bu transferi ekonomik anlamda ‘makul’ sayılabilecek koşullarda bitirme aşamasına getirmesinde tanıdık bir ismin de payı var: Luis Campos... Dünyaca ünlü futbol adamı, geçen sezon Sarı-Kırmızılılar’ın eski başkanı Burak Elmas’ın danışmanlığını yapıyordu. Campos, şu anda PSG’nin ‘stratejik danışmanı’ konumunda. Sarı-Kırmızılılar’ın Icardi için yaptığı görüşmeleri Luis Campos’la gerçekleştirdiği ve bunun kendilerine kolaylık sağladığı öne sürüldü.