Geçtiğimiz sezonun başında göreve getirildiği Chelsea'den ayrılarak Serie A'da son sekiz yılın şampiyonu Juventus'un başına geçeceği konuşulan deneyimli teknik adam Maurizio Sarri ile ilgili babası Amerigo'dan flaş bir açıklama geldi.

Giacomo Carolei adlı bir YouTube kullanıcısına açıklamalarda bulunan baba Sarri, "Maurizio, şu an bir plajda tatilini yapıyor. Chelsea henüz kendisine gitmesi için izin vermedi. Kendisi bile ne olacağını bilmiyor ama umarım İtalya'ya döner." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler