Chelsea'nin Carabao Cup finalinde Manchester City'e penaltı atışları sonucunda 4-3 yenildiği karşılaşmaya oynanan futboldan çok Maurizio Sarri ile Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan tartışma damgasını vurmuştu.

Uzatmaların bitimine kısa bir süre kala ayağına kramp giren Kepa'yı yedek kaleci Willy Caballero ile değiştirmek isteyen Sarri, İspanyol kalecinin oyundan çıkmayı reddetmesiyle çılgına dönmüştü.

60 yaşındaki tecrübeli menajer, maç sonrasında konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaşananların büyük bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını ifade ederek şunları kaydetti:

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"Tamamen yanlış anlaşılma!"

"Meseleyi yanlış anladım ve bunu kulüp doktorunun yanıma gelmesinden sonra fark ettim. Ben Kepa'ya fiziksel bir sıkıntısı olup olmadığını ve eğer varsa kendisini değiştirebileceğimi söyledim. O ise hiçbir sorunu olmadığını söyledi ve haklıydı.

Dediğim gibi ortada tamamı ile büyük bir yanlış anlaşılma mevcut. Onun penaltılara gidemeyeceğini düşünmüştüm ve sakinleşmek için tünele doğru gittim."

İtalyan teknik adam, oyuncu değişikliğinin iptal edilmesi sonrası soyunma odasına doğru hareketlenmiş ancak tünelden içeri girmeden tekrar sahaya dönmüştü. Ada basınının önemli bir bölümü, Sarri'nin bu yorumları oyuncusunu korumak için yaptığını ileri sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler