Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Jorginho'dan vazgeçemiyor.

Jorginho ile Napoli'de birlikte çalışan Sarri, Chelsea'nin başına geçerken onu da transfer ederek yanında götürmüştü.

Şimdilerde Juventus'un başında bulunan Sarri, bu kez de başarılı oyuncuyu yeniden İtalya'ya getirmek istiyor.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre Sarri'nin Jorginho'yu yine takımında görmek istediği ve bu nedenle olası anlaşmanın parçası olarak Federico Bernardeschi'nin önerilebileceği belirtiliyor.