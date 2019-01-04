Maurizio Sarri: Pulisic transferini basından öğrendim

İngiliz devi Chelsea devre arasının en büyük bombasını patlatmış ve 64 milyon Euro karşığında Borussia Dortmund’dan Christian Pulisic’i renklerine bağlamıştı. Gelecek sezon başında Maviler’e katılacak olan Pulusic’in transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri’nin, Amerikan futbolcunun transferinden haberi olmadığı öğrenildi.

‘Geliştirmekten sorumluyum’

Pulisic hakkında yönetimle geçmişte konuştuklarını belirten Sarri, “Bana bir ay önce Pulisic hakkındaki fikrimi sordular. Ben de olumlu görüş beyan ettim. Ancak yönetimin Pulisic transferi için çalıştığını bilmiyordum. Pulisic ’in transfer edildiğini basından öğrendim. Konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ben sadece saha içinde takımımı geliştirmekten sorumluyum” ifadelerini kullandı.