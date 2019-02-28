Manchester City ile oynanan Carabao Cup finalinde hocası Maurizio Sarri'yle tartışan ve oyundan çıkmayı reddeden Kepa Arrizabalaga'ya Chelsea kulübü 1 haftalık maaş cezası vermişti.

Takımının Premier Lig'de dün oynadığı ve 2-0 kazandığı Tottenham Hotspur karşılaşmasında da Sarri tarafından kızağa çekilen 24 yaşındaki file bekçisi, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etmek zorunda kalmıştı.

Londra kulübünde büyük bir krize sebebiyet veren Kepa'yla ilgili olarak Sarri'den maç sonrası flaş açıklamalar geldi. İtalyan menajer, 1 numaralı kalecisinin hâlâ Kepa olduğunu vurgularken şunları söyledi:

"Onu kesmek bence doğru karardı. Kepa büyük bir hata yaptı ve bedelini ödedi. Ancak şimdi bunu kesmek zorundayız. Kepa, yarından itibaren bizimle birlikte olacak.

Bir sonraki maçta oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama ilerleyen haftalarda muhakkak kalede olacak. Sonuçta onu öldürecek hâlimiz yok. Gençken hatalar yapabilirsiniz. Ancak önemli olan, bu hataların farkına varmak. Benim için konu kapanmıştır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler