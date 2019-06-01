Maurizio Sarri, Juventus için gün sayıyor!

Çarşamba gecesi Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldıran İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'nin İngiliz ekibinden ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Corriere dello Sport gazetesi ve Sportitalia adlı TV kanalının yorumcusu Alfredo Pedulla, Twitter hesabından verdiği haberde 60 yaşındaki başarılı hocanın Juventus'a çok yakın olduğunu duyurdu.

Sarri'ye yakınlığıyla bilinen Pedulla, "Sarri ve Juve arasındaki görüşme olumlu geçti. Chelsea, kendisini göndermeye hazır. Öte yandan Sarri'nin menajeri Fali Ramadani de Londra'yı terk etti." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yaz göreve geldiği Chelsea'de 63 maça çıkan dünyaca ünlü teknik adam; 40 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 2,08'lik puan ortalaması yakalamıştı.