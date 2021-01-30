Maurizio Sarri için Marsilya ve Real Madrid iddiası

Napoli ve Chelsea maceralarının ardından son olarak İtalyan devi Juventus'u çalıştıran Maurizio Sarri, yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. Farklı iddialara göre Sarri için Marsilya ve Real Madrid ihtimalleri öne çıkıyor.

Calciomercatoweb'e göre Andre Villas-Boas ile yoluna devam etmeyi düşünmeyen Marsilya, önümüzdeki sezon için Maurizio Sarri'yi takımın başına getirmek istiyor. Sarri'nin de bu ihtimal adına görüşmelere açık olduğu belirtilmekte.

Fakat İspanyol basınından Mundo Deportivo ise Real Madrid'in Zinedine Zidane sonrası adayları arasında Sarri'ye yer veriyor. Julian Nagelsmann'ın ilk aday olarak gösterildiği Real Madrid'de Laurent Blanc, Joachim Löw, Massimiliano Allegri ve Maurizio Sarri diğer adaylar arasında aktarılmakta.