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Maurizio Sarri için Marsilya ve Real Madrid iddiası

Son olarak İtalyan devi Juventus'u çalıştıran İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'nin yeni durağı adına Fransa'dan Marsilya ve İspanya'dan Real Madrid'in adları geçiyor.

30 Ocak 2021, Cumartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Maurizio Sarri için Marsilya ve Real Madrid iddiası

Napoli ve Chelsea maceralarının ardından son olarak İtalyan devi Juventus'u çalıştıran Maurizio Sarri, yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. Farklı iddialara göre Sarri için Marsilya ve Real Madrid ihtimalleri öne çıkıyor.

Calciomercatoweb'e göre Andre Villas-Boas ile yoluna devam etmeyi düşünmeyen Marsilya, önümüzdeki sezon için Maurizio Sarri'yi takımın başına getirmek istiyor. Sarri'nin de bu ihtimal adına görüşmelere açık olduğu belirtilmekte. 

Fakat İspanyol basınından Mundo Deportivo ise Real Madrid'in Zinedine Zidane sonrası adayları arasında Sarri'ye yer veriyor. Julian Nagelsmann'ın ilk aday olarak gösterildiği Real Madrid'de Laurent Blanc, Joachim Löw, Massimiliano Allegri ve Maurizio Sarri diğer adaylar arasında aktarılmakta. 

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