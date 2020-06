Maurizio Gherardini: Yeni meydan okumaya hazır olmalıyız

Fenerbahçe Beko'da yeni, sezon yapılanmasının detayları yavaş yavaş belli oldu. Sırp koç Zeljko Obradovic'in görevinden ayrılması sonrası genel menajer Maurizio Gherardini'nin geleceği de büyük merak konusu olmuştu. Sarı Lacivertli kulüp resmi açıklamayı yaptı ve ünlü menajer ile 2 yıllık sözleşme yenilendiği duyuruldu. Bu açıklamanın ardından Fenerbahçe resmi sitesi İtalyan spor adamının açıklamalarını kamuoyu ile paylaştı.

İşte Gherardini'nin açıklamaları:

"Fenerbahçe Ailesi’nin bir parçası olmaya devam edebilmekten ötürü son derece heyecanlıyım. Bunun için Başkanımız Ali Koç’a, Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’a ve tüm yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Zeljko Obradovic önderliğinde geçen harika yedi sezonun ardından, şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Hepimiz bu yeni meydan okumaya ve maceraya hazır olmalıyız. Umarım taraftarlarımız, geçmişte olduğu gibi her zaman bizim arkamızda yer alır. Onların desteğine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız olacak ve bu desteği hak etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."