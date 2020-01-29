Maurizio Gherardini: Obradovic böylesini yaşamadı

Gherardini, kendilerini Euroleague’de Final Four için favori göstermeyenleri yanıltacaklarını söyleyerek, “Bu hâlâ bizim için bir hedef. 6 yıl öncesine kadar hiç Final Four’a kalmamıştı Fenerbahçe. Son senelerde hep oradaydık. Diğer rakipler de aynı hedef için savaşıyor. Bizi bu konuda favori göstermeyenleri şaşırtma ihtimalimiz çok yüksek” ifadelerini kullandı. Gherardini, “Takım, eski pozisyonuna gelmek üzere. Herkes sağlıklı. Potansiyelimiz çok yüksek. Play-Off’a kalıp, daha ileriye gitme şansımız var” ifadelerini kullandı.

‘Tecrübelerimi aktardım’

İtalyan menacer, sezona yapılan kötü başlangıçla ilgili olarak ise, “Obradovic’in çok özel bir kariyeri var ve bu kariyerde sanırım hiç böyle bir mücadele ve zorluk yaşamadı. Tabii ki kafası karıştı. Bir yol bulması gerekiyordu bunun üstesinden gelmesi için. Ben hep ona, bu tip durumlarda bunun hayatın bir parçası olduğunu anlatmaya çalıştım. Ben genel menajer olarak kötü sezonlar yaşamıştım, o yüzden ona tecrübelerimi de aktardım” dedi.