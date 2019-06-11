Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes'e 101-93 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun genel menajeri Maurizio Gherardini, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak maçı değerlendiren Gherardini, “Play-offların draması ve güzelliği bu aslında. Her maç farklı ve bu akşam da en güzel renklerinden bir tanesiydi. Kazanan takımı da tebrik ediyorum çünkü gerçekten kazanması zor olan bir maçı geriden gelip kazandılar.” dedi.

Hakem seviyesi, şampiyonluk serisine uygun bir seviye değildi

Anadolu Efes karşılaşmasının yönetimi açısından doğru olmayan şeylerin varlığından bahseden Maurizio Gherardini, “Genelde maçın yönetimiyle ilgili çok fazla yorum yapmam ama söylemek istediğim şeyler var. Yönetim açısından doğru olmayan şeyler vardı. Şampiyonluk serisinin oynandığı bir yerde çok sakin kafalarla ve pozisyon pozisyon incelediğimizde yönetimin kalitesizliğini de görebiliyoruz. Seviye, şampiyonluk serisine uygun bir seviye değildi.” ifadelerini kullandı.

Basketbol seviyesi çok yüksek ama onun dışında bütün etkenlerin de bu seviyede olması gerekiyor

Avrupa’nın en güzel Play-Off serilerinden birinin oynandığını ifade eden Gherardini, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“İki iyi takım arasında büyük bir rekabet var. Basketbol açısından çok güzeldi. Basketbol dışında gereksiz yere ortamın gerilmesine hiç gerek yok. Her şey doğru ve düzgün şekilde yapılmalı. Atmosfer, yani taraftarlar da yanlış kararlardan etkileniyor. Şu anda belki de Avrupa’nın en güzel Play-Off serisi oynanıyor çünkü iki tane Final Four takımı karşı karşıya. Demek ki basketbol seviyesi çok yüksek ama onun dışında bütün etkenlerin de bu seviyede olması gerekiyor.”

Federasyon elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yaptıkları şu an yetmiyor

TBF’nin hakemler konusunda verdiği eforu bildiğini belirten Maurizio Gherardini, “Türkiye Basketbol Federasyonu’nun verdiği eforu biliyorum. Çok çalışmalar yapıyorlar. Play-off zamanı gelince en kaliteli hakemlerin maçı yönetmesini bekliyorsunuz ama bu akşamki maçı izlerseniz böyle olmadığını görürsünüz. Federasyon elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yaptıkları şu an yetmiyor.” dedi.

Kazanabilecekleri bir maçı kaybettiklerini ifade eden Gherardini, “Play-Off'ların keyfini çıkarın. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Şimdi sıra bir sonraki maçta ama umarım ilerlerken her şeyin kalitesi de seviye olarak artmaya devam eder.” şeklinde konuştu.