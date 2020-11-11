Mauricio Pochettino için Athletic Bilbao iddiası

İspanya LaLiga'da oynadığı 8 maçta sadece 9 puan alabilen Athletic Bilbao'da teknik direktör Gaizka Garitano'nun yerine adaylar belirlenmiş durumda. Ernesto Valverde ve Marcelino'nun yanı sıra Marca'ya göre Mauricio Pochettino da Bilbao'nun adayları arasında yer alıyor.

Athletic Bilbao'nun ilgisi doğrulansa da Manchester United, PSG, Real Madrid gibi adayların arasında işlerinin zor olduğu ve yüksek maaş talebini karşılamakta sıkıntı yaşayabilecekleri aktarılmakta.

Teknik direktörlük kariyerine Espanyol'da başlayan Pochettino, daha önce yaptığı açıklamada Athletic Bilbao'nun temsil ettiği ilkelerle heyecan verici bir rol model olduğunu ve ilkelerine muazzam bağlılık gösterdiğini ifade etmişti. Yine de Tottenham'dan ayrıldıktan sonra 1 yıldır takım çalıştırmayan Arjantinli teknik adam için öncelikle Manchester United'ın ciddi bir aday olduğu iddia edilmekte.