Mauricio Lemos'un idolü Diego Lugano

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, 2006-2011 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen ve unutulmayacak isimler arasına giren vatandaşı Diego Lugano'yu kendisine örnek aldığını belirtti.

29 Eylül 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Mauricio Lemos'un idolü Diego Lugano

Hatayspor ve Galatasaray maçlarına 11'de başlayan Mauricio Lemos iki sınavda da kusursuza yakın oynadı. Özellikle dev derbide Falcao'ya göz açtırmayan Uruguaylı savunmacının bu performansı teknik heyeti memnun etti.

2006-2011 yılları arasında Sarı-Lacivertli formayı giyen ve unutulmayacak isimler arasına giren vatandaşı Diego Lugano'yu kendisine örnek aldığını belirten 24 yaşındaki stoper, "Lugano ile konuşmamda bana, teklifi hemen kabul etmemi, İstanbul'un çok güzel bir şehir, Fenerbahçe'nin ise çok büyük bir takım olduğunu belirtti" diyerek Fenerbahçe formasını giymekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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