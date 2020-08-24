Şu ana kadar 9 transfer yapan Feenrbahçe'de sıra defansın merkezine geldi. Godin, Kongolo, Tisserand, Sarr, Alpaslan Öztürk gibi isimler gündeme gelirken Sarı Lacivertli ekip, aradığı oyuncuyu İspanya'da buldu. Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’un transferinde sona doğru yaklaşıldığı iddia edildi. Las Palmas’la 1.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden el sıkışan Fenerbahçe'nin Lemos'u kısa süre içerisinde Türkiye’ye getireceği ifade edildi.

Lemos, İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Las Palmas’ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi Rubin Kazan’dan alındı. O dönem Avrupa’nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Golcü bir stoper olan 24 yaşındaki futbolcu, şutları ve frikikleri ile de ön plana çıkıyor.

Fenerbahçe taraftarı, Lemos'un kariyerini merak ediyor ve ''Mauricio Lemos kimdir, nereli? Mauricio Lemos kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?'' sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

Mauricio Lemos kimdir?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay’da doğan Mauricio Lemos, futbola Defensor'un alt yapısında başladı. Lemos, İspanya 2. Ligi’nde mücadele eden Las Palmas’ın formasını giyiyor ve yaklaşık 4.5 yıl önce Rus ekibi Rubin Kazan’dan alındı. Başarılı oyuncu, o dönem Avrupa’nın önemli oyuncu izleme birimlerinin ilgisini çekiyordu. Las Palmas’la La Liga dönemindeki ilk sezonunda 5 gol attı. Lemos, aynı zamanda golcü kimliği de olan bir savunmacı olarak dikkat çekiyor. Güçlü şutları ve frikikleri ile öne plana çıkıyor.

Barcelona’nın ilgisini çekmeyi başardı

Las Palmas’taki ilk dönemlerinde Barcelona’nın ilgisini çeken Lemos için Katalan ekibinin 5 milyon Euro teklif ettiği ancak Las Palmas'ın 12 milyon Euro istemesi nedeniyle transferi gerçekleşmediği iddia edilmişti. 24 yaiomdaki futbolcu, geçen sezonun başında Las Palmas’a, kiralık olarak gittiği Sassuolo’dan geri dönmüştü.

Milli Takım kariyeri istediği gibi olmadı

Sırasıyla Rubin Kazan, Sassuolo ve Las Palmas’da oynayan 24 yaşındaki stoper, bu sezon 27 maça çıktı ve 1 gol atabildi. Diego Godin, Coates ve Gimenez gibi isimler olması nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nda sadece 2 maça çıkabilen Mauricio Lemos, stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabiliyor.

1.87 boyundaki Lemos, 85 kg ağırlığında. Profesyonel kariyerinde 108 maça çıkan başarılı oyuncu, rakip filelere 7 gol bırakırken, 33 sarı, 2 kırmızı kart gördü.



