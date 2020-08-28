Fenerbahçe’nin yeni transferi Mauricio Lemos, dün sabah idmanının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti. Uruguaylı savunmacı, “Fenerbahçe’yi zaten çok iyi biliyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izlerdim. Gelmeden önce başta Lugano olmak üzere burada oynamış oyuncularla konuştum. Benim için iyi bir adım olacağını söylediler” dedi.

‘Teknik ve agresifim’

Saha içindeki tarzından bahseden 24 yaşındaki savunmacı, “Teknik bir stoperim. Topla çıkmayı severim. Ayrıca agresif bir oyuncuyum. Buraya kazanmaya geldim” ifadelerini kullandı. Lemos, “Geçmişte Barcelona’dan bir teklif aldım. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Orası büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verirsiniz. Şu anda burada büyük bir kulüpteyim ve çok mutluyum” diye konuştu. Mauricio Lemos, transfer sürecinde etkili olan Emre Belözoğlu’na teşekkür etti.

‘Muslera büyük karakter’

24 yaşındaki stoper, “Burası harika bir kulüp. Ben de bu kulübün efsanelerinden biri olmak istiyorum. Umarım bunu başarırım ve bir sürü kupa kazanırız” ifadelerini kullandı. Vatandaşları Diego Lugano ve Fernando Muslera’ya değinen Lemos, “Açıkçası buraya gelmeden önce çok fazla zamanım olmadı. Muslera ile çok fazla konuşamadım. Her Türk kulübü için güzel şeyler söyledi, kendisi çok büyük bir karakter. Lugano benim için önemli bir referans, çok büyük bir futbolcu” yorumunu yaptı.

‘Fenerbahçe-Galatasaray derbilerini izlerdim’

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabekle ilgili konuşan Uruguaylı yıldız, “Derbi rekabetle izlerdim ve çok çekişmeli maçlar olurdu. Sürekli kavgaların yaşandığı büyük maçlar olurdu. Büyük takımların tutkulu taraftarları olur. Ben buradaki karşılanma şeklimden şaşırdım ancak çok mutlu oldum. Onların bu karşılaması için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Yusuf Dursun