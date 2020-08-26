Mauricio Lemos: Elimden gelen her şeyi yapacağım

Transfer döneminin flaş kulübü Fenerbahçe, savunma hattını Mauricio Lemos ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperin transferini resmen açıkladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki futbolcu FB TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Lemos'un FB TV'ye yaptığı açıklamalar:

"Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

"Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum."









3 numaralı formayı giyecek

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, Hasan Ali Kaldırım'dan boşalan 3 numaralı formayı giyecek.