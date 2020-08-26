Mauricio Lemos: Elimden gelen her şeyi yapacağım
Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Mauricio Lemos'u da kadrosuna kattı. Sarı Lacivertli ekip, Uruguaylı stoperi resmen açıkladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki futbolcu FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
Transfer döneminin flaş kulübü Fenerbahçe, savunma hattını Mauricio Lemos ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı stoperin transferini resmen açıkladı. 3 yıllık sözleşmeye imza atan 24 yaşındaki futbolcu FB TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Lemos'un FB TV'ye yaptığı açıklamalar:
"Bana güvenen herkese teşekkür ederim. Elimden gelen her şeyi yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."
"Fenerbahçe'nin çok büyük kulüp olduğunu ve büyük bir taraftarı olduğunu biliyorum. Beni destekledikleri için teşekkür ediyorum."
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