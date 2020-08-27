Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında yeni transferler basın mensuplarının karşısına geçmeye devam ediyor. Dün imzayı atan ve akşam da kampa katılan Sarı Lacivertliler'in yeni ismi Mauricio Lemos ayağının tozu ile sorulara yanıt verdi.

İşte Lemos'un açıklamaları:

"Türkiye'nin en büyük kulübüne, çok büyük bir taraftar kitlesine sahip olan bu takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda bana gerçekleştirilmiş olan bu güzel karşılama için teşekkür ediyorum. Elimden gelenin fazlasını vermek için sabırsızlanıyorum."

"Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu ailemle izliyordum. Kulübü biliyorum. Lugano'yla konuştum. Kendisi gerçekten bir efsane. Buraya gelmemin, benim için çok iyi bir adım olacağını ifade etti."





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"Bir insanın kendisinden bahsetmesi çok zordur. Genel olarak şunu söyleyebilirim; teknik bir stoperim, topla çıkmayı çok severim, agresif bir oyuncuyum. Buraya elimden gelen her şeyi yaparak kazanmak için geldim. Bu kulüp her zaman kupalar kazanmalı!"

'Futbol biraz karmaşık bir spordur'

"Futbol biraz karmaşık bir spordur. Avrupa'da İspanya'da ve Rusya'da oynama fırsatı elde ettim. Belki mental olarak hazır olmadığım dönemler oldu. Bu yüzden yeteri kadar süre alamadığım dönemler oldu."

'Şu an her anlamda hazırım'

"En son İspanya 2. Ligi'nde oynadım. Orada oynama sebebim de tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamaktı. Şu an her anlamda hazırım."





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'Barcelona'dan teklif almıştım'

"Barcelona'dan resmi teklif almıştım fakat o zamanlar gerçekten çok gençtim. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp ve orada oynamak zordu. Hayatta bazen böyle kararlar verebiliyorsunuz. Şimdi büyük bir kulüpteyim."

"Emre Belözoğlu gerçekten iyi bir insan. Ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu da kariyerinde gösterdi. Süreç başından beri kendisi benimle ilgilendi. Onun güvenine ve teknik ekibimizle başkanımızın güvenine teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum."

'Muslera ile konuşamadım'

"Buraya gelmeden önce pek zamanım olmadı. Fernando Muslera ile konuşamadım ancak kendisini tanıyorum, çok büyük bir karakter ve çok büyük futbolcu. Lugano ile de konuşma fırsatım da çok olmadı ama kendisi çok büyük bir referans."