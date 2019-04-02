Tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Oynadığım pozisyonda Şener ve Dirar gibi iki iyi oyuncuyla rekabet içindeyim. Hocamız 2-3 farklı pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu olduğumu biliyordu. Merkezde oynadım ve istediklerimi gerçekleştiremedim. Quaresma'ya karşı sol bek oynadığım bir maç vardı bir de, öyle bir oyuncuya karşı oynamak zordu. Orta yapmasın diye konsantre oluyorsunuz, kendinizi iyi hazırlamalısınız. Bana göre Türkiye'nin en iyi orta yapan oyuncusu, hatta Avrupa'nın en iyi orta yapan oyuncularından. Aniden neler yapabileceğini bilememeniz sizi çok şaşırtıyor. Bunlar tecrübe tabii, bize çok şey katıyor."

(Sabah)