Mauricio Isla: Türkiye'nin en iyisi Quaresma

Fenerbahçe'nın Şilili sağ beki Mauricio Isla, Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'ya övgüler yağdırdı.

02 Nisan 2019, Salı 08:36
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Mauricio Isla: Türkiye'nin en iyisi Quaresma

Tecrübeli oyuncu şunları söyledi: "Oynadığım pozisyonda Şener ve Dirar gibi iki iyi oyuncuyla rekabet içindeyim. Hocamız 2-3 farklı pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu olduğumu biliyordu. Merkezde oynadım ve istediklerimi gerçekleştiremedim. Quaresma'ya karşı sol bek oynadığım bir maç vardı bir de, öyle bir oyuncuya karşı oynamak zordu. Orta yapmasın diye konsantre oluyorsunuz, kendinizi iyi hazırlamalısınız. Bana göre Türkiye'nin en iyi orta yapan oyuncusu, hatta Avrupa'nın en iyi orta yapan oyuncularından. Aniden neler yapabileceğini bilememeniz sizi çok şaşırtıyor. Bunlar tecrübe tabii, bize çok şey katıyor."

(Sabah)

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