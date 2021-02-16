Süper Lig'de Avrupa'dan gelmiş olan birçok futbolcu vardır. Özellikle Avrupa'da ki büyük takımlardan gelmiş olan kariyerinde büyük takımlarda oynamış oyuncular arasında Mauricio İsla yer almaktadır. Mauricio İsla süper ligin en iyi takımlarında oynamış ve oldukça etkili bir performans göstermiştir. Mauricio İsla sağ ayaklı bir futbolcu olup defans bölgesinin sağ bek bölgesinde forma giymektedir. Özellikle açmış olduğu iyi ortaları ile süper ligde fark yaratan bir oyuncu olmuştur. Mauricio İsla Güney Amerikalı olan futbolculardan bir tanesidir. 1.76 metre boyunda olan Mauricio İsla şuanda kariyerini Brezilya'da sürdürmektedir. Sağ ayaklı futbolcu olan Mauricio İsla ülkemizde 3 sene boyunca forma giymiştir. Kendi ülkesinde de milli takımında uzun yıllardan beridir forma giymektedir.

Mauricio İsla kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mauricio İsla Güney Amerika ülkesi olan Şili takımının futbolcusudur. Mauricio İsla 32 yaşındadır.

Fenerbahçe 'ye hangi takımdan geldi?

Fenerbahçe'ye İtalya takımı olan Cagliari takımından gelmiştir.

2021'de hangi takımda oynuyor?

2021 yılından itibaren Flamengo takımında forma giymektedir.

Mauricio İsla'nın maaşı ne kadar?

Mauricio İsla'nın yıllık maaşı 800 bin Euro’dur.

Mauricio İsla'nın Hayatı

Mauricio İsla 1988 yılında Şili'de doğmuştur. 10 yaşında futbol hayatına başlamış olan Mauricio İsla Universidad Catolica kulübünde akadmeik olarak futbol altyapısına başlamıştır. 1998 yılında bu kulüpte oynamaya başlayan Mauricio İsla 2007 yılına kadar bu kulübün formasını giymiştir. Futbolcuyu ilk keşfeden Avrupa takımlarından olan Udinese, Mauricio İsla'ya 2007 yılında profesyonel sözleşme teklifinde bulunmuştur. Udinese ile 525 bin euro bonservis bedeli oynamaya başlayan Mauricio İsla burada göstermiş olduğu etkili performans neticesinde Avrupa'nın diğer devlerinin dikkatini çekmiştir.

Udinese kulübü ile tam 5 sene forma giyen Mauricio İsla 127 maçta forma giymiştir. 127 maçta 6 gol atan Mauricio İsla Juventus'un da dikkatini çekmiştir. İtalyan takımlarından olan Juventus oyuncuyu bonservisi ile birlikte satın almak için Udinese ile masaya oturmuştur. Sıkı geçen transfer görüşmelerinin ardından Mauricio İsla 13.9 milyon euro karşılığında Juventus ekibine transfer olmuştur. Juventus forması giymeye başlayan Mauricio İsla 2014 - 2015 yılında tecrübe kazanması için İngiltere kulübü QPR'ye gönderilmiştir. Queens Park Rangers Mauricio İsla'yı kiralamak için 1.2 milyon euro kiralama bedeli ödemiştir. Bu takım ile 26 maçta forma giymiştir.

Mauricio İsla 2015 yılında ise Fransız ekibi olan Marsilya'nın radarına girmiştir. Marsilya Mauricio İsla'yı kiralamak için Juventus kulübüne 1 milyon euro kiralama teklifinde bulunmuştur. Bu bedel Juventus kulübü tarafından kabul edilmiş ve 2014 - 2015 yılı için Mauricio İsla kiralık olarak Marsilya ekibinde forma giymeye başlamıştır. Kariyerine bu sezon da Fransa ekibinde devam eden Mauricio İsla Marsilya ile 23 maça çıkmış e 2 gol atmıştır.

İtalyan takımlarından olan Cagliari ise Mauricio İsla'yı satın almak için Juventus ile masaya oturmuştur. Juventus'a 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Cagliari oyuncuyu bonservisi ile birlikte satın almıştır. Mauricio İsla Cagliari ile birlikte 34 maçta forma giymiştir ve 1 gol atmıştır. İtalya liginde kariyeri boyunca tanıma fırsatı bulmuştur. Cagliari ekibi ile 2017 yılında karşılıklı olarak yollarını ayıran Mauricio İsla ile Fenerbahçe ilgilenmiştir. Mauricio İsla'nın bu tarihten itibaren Fenerbahçe'nin teklifin kabul etmiş ve futbolcunun 2017 yılında ilk kez süper lig kariyeri başlamış oldu.

Mauricio İsla 2017 ve 2020 yılları arasında Fenerbahçe ile 68 maçta görev almıştır. 68 maçta gol atamayan Mauricio İsla takımında en istikrarlı futbolculardan birisi olmuştur. Süper ligin en hızlı oyuncuları arasında yer alan Mauricio İsla Fenerbahçe ile etkili bir performans ortaya koymuştur. Futbolcu 2020 yılında bedelsiz bir şekilde Flamengo ekibine transfer olmuştur. Kariyerine halen daha Flamengo ekibinde sürdürmektedir. Mauricio İsla'nın futbol kariyeri boyunca 350'ye yakın resmi maçta forma giymiştir. 9 tane de gol atmıştır. Bu istatistikler yalnızca kulüpler bazında geçerlidir.

Mauricio İsla'nın Milli Takım Kariyeri

Şili milli takımı ile 2007 yılında tanışmış olan Mauricio İsla 16 maçta forma giymiş ve 3 gol atmıştır. Şili a milli takımına da aynı sene çağrılmış ve Şili a milli takımı ile 108 karşılaşmada 4 gol atmıştır.