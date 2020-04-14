Maurıcio Isla ile yollar ayrılıyor! Sağ bek formülü...

Fenerbahçe’de yeni sezon planlamaları çerçevesinde transfer çalışmalarına başlatırken, sıkıntı yaşanan defans, sol bek ve kanat hamleleri için ciddi mesafeler kat edildi. Ancak sarı-lacivertli takımın bu bölgeler dışında hiç sıkıntı yaşamadığı başka bir bölge için de çözüm bulması gerekebilir.

Milliyet'in haberine göre; Geldiği günden bu yana takımın en istikrarlı isimlerinden olan Maurıcio Isla’nın sözleşmesi bitiyor. Geçen sezon 37, bir önceki sezon da 29 maça çıkan Şilili futbolcu bu sezon ise şimdiden 25 maç oynadı.

Isla’nın savunması, ileri çıkışları ve tecrübesi, Fenerbahçe’ye 3 sezondur kayda değer bir güç kattı. Ancak artık 32 yaşına gelen ve sözleşmesi son bulacak olan tecrübeli futbolcu ayrılık hazırlığına başladı.

Son kontrat

Başta Arjantin devi Boca Juniors olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Isla’nın bonservisinin elinde olması kendisi için önemli bir avantaj. Gelecek sezon yapacağı anlaşmayı kariyeri açısından son kontrat gibi gören sarı-lacivertli oyuncu bunu iyi değerlendirmeyi planlıyor.

Dolayısıyla bu bölge için de sarı-lacivertli takımın transfer yapması gerekecek. Bu zorunlu hale karşın, mali olarak zaten sıkıntılı bir noktada bulunan kulüp, koronavirüs salgını sonrası ekonomik olarak daha da etkilendi. Bu da yapılacak harcamalara yansıyacak.

Sağ bek arayışı söz konusu olsa da, ilk etapta Nabil Dirar ile burayı kapama düşüncesi var. Dirar’ın yedeğinin de sezon başından beri forma bekleyen Murat Sağlam olabileceği belirtildi.