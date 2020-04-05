Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla'nın sezon sonu kontratı sona eriyor.

Son haberlere göre ise Isla'nın Güney Amerika'ya dönmesi bekleniyor.

FOX Sports Arjantin'in yerel basına dayandırdığı habere göre daha önce de Isla ile ilgilenen Boca Juniors'ın yeni bir teklifle transferi bitirebileceği belirtiliyor.

Boca Juniors'ın yeni teklifinin kabul edilmemesi durumunda ise Isla'nın, ülkesi takımlarından Universidad de Chile'ye imza atarak futbol kariyerini orada noktalayacağı belirtildi.

2017'de Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer olan Isla, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile toplam 25 maçta forma giyerken 3 asist yapmayı başardı.