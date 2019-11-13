İtalyan ve Fransız basınının geçtiğimiz hafta ortaya attığı Blaise Matuidi iddiası, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Haberde Fenerbahçe’nin, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız ile temas kurduğu, yeni sezon için anlaşma sağlamaya çalıştığı iddia edildi. İtalyan ekibi, Matuidi ile kontratını uzatmak için 3 aydır görüşmeler yapıyor.

Ancak bundan bir sonuç çıkmadı. Juventus, sözleşmesi sona erecek olan bir diğer isim Cuadrado ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sportif direktörü Fabio Paratici, Sky İtalia’ya yaptığı açıklamada, “Henüz imzalar atılmadı ama Cuadrado ile anlaşma çok yakın” dedi. Paratici, Matuidi ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı. Bu arada yıldız futbolcu, kaburgasına aldığı darbe sonrası kırık şüphesiyle Fransa Milli Takım kadrosundan çıkartıldı.