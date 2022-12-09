Matty Cash parayı buldu!

Polonya, C Grubu'nu averajı sayesinde Meksika'nın önünde ikinci bitirerek 1986'dan (Brezilya'ya 4-0 yenildiler.) sonra ilk kez Son 16'ya kaldı. Yıldızlar topluluğu Fransa'ya 3-1 kaybeden Polonya, 2022 Dünya Kupası defterini kapattı. Polonyalı sağ bek Matty Cash, Fransa ve Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe ile karşılaştı. Maç sonrası Matty Cash, Kylian Mbappe'nin formasını aldı. Arjantin maçı sonrası Lionel Messi'ninde formasını alan Cash'e sosyal medyadan bu formaları ileri de açık artırma da satışa çıkararak zengin olacağına yönelik espriler yapıldı.

ONU DURDURMAK İMKANSIZ

Matty Cash, verdiği bir röportaj da maç öncesi Kylian Mbappe'nin kliplerini izlediğini ve bunun zor bir sınav olacağını biliyorum demişti.