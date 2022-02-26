Aston Villa'da Matty Cash, bugün oynanan Brighton & Hove Albion mücadelesinde attığı golün ardından Polonyalı takım arkadaşı Tomasz Kedziora'ya destek mesajı gönderdi.

Matty Cash, golden sonra formasını çıkartarak 'güçlü kal' mesajı gönderdi. Polonyalı futbolcu gol sevincinde formasını çıkarttığı için mücadelenin hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Ayrıca günün erken saatlerinde, Polonya Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada Kedziora'dan bahsederek, önümüzdeki ay Rusya'ya karşı oynanması planlanan Dünya Kupası elemelerine çıkmama kararı aldı.

Cash, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Biz Polonya milli takımının oyuncuları, Polonya Futbol Federasyonu ile birlikte, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığının bir sonucu olarak, Rusya'ya karşı play-off maçında oynamayı düşünmediğimize karar verdik.

Kolay bir karar değil ama hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Düşüncelerimiz Ukrayna halkı ve ailesiyle birlikte halen Ukrayna'da bulunan milli takım arkadaşımız Tomasz Kedziora ile."







