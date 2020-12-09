Mattias Johansson ile Zargo Toure: Irkçılığa karşıyız

Gençlerbirliğili futbolcular Mattias Johansson ile Zargo Toure, ırkçılığa karşı olduklarını dile getirdi.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu. Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine ise tepkiler giderek artıyor. Gençlerbirliği'nden İsveçli Mattias Johansson ile Senegalli Zargo Toure de tepkilerini dile getiren isimler arasında yer aldı. Mattias Johansson, "Irkçılığa karşıyız. Hepimiz aynıyız, hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz" derken, Zargo Toure, "Dün yaşananlardan dolayı hepimiz çok üzüldük yapılan hareketten dolayı. Irkçılığa karşıyız" ifadelerini kullandı.