Matthijs de Ligt, Juventus ile sözleşme uzatacak mı? Bizzat açıkladı

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen ve adı transfer iddialarında geçen Matthijs de Ligt, takımdaki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Hollandalı stoper, NOS'a verdiği demeçte Juventus ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Görüşmeler şu anda devam ediyor ve zamanı geldiğinde uzatmaya mı yoksa başka bir yere gitmeye mi karar vereceğimi düşüneceğim. Spor projesi açısından her zaman benim için en iyisinin ne olduğuna bakarım." dedi.

"Hayal kırıklığı"

Juventus'un 2 sezon üst üste ligi 4. sırada bitirmesini 'hayal kırıklığı' olarak nitelendiren Matthijs de Ligt, "Üs üste 2 kez dördüncü olmak yeterli değil, bu yönde ilerleme kaydetmemiz gerekiyor çünkü bunlar hayal kırıklığı yaratan sonuçlar. Juventus, her zaman şampiyon olmak isteyen ve olması gereken bir kulüp." ifadelerini kullandı.

"Şimdiye kadarki en iyi yılım"

Kendi performansı açısından şu ana kadarki en iyi yılını geçirdiğini de söyleyen savunma oyuncusu, "Kişisel olarak bu, hem oyun süresi hem de performans açısından şimdiye kadarki en iyi yılım. Ayrıca Bonucci ve Chiellini'deki sakatlıklar nedeniyle bu yıl neler yapabileceğimi gösterdiğimi düşünüyorum." sözlerini dile getirdi.

Juventus ile bu sezon 42 maçta görev yapan Matthijs de Ligt, 3 kez de gol atma başarısı gösterdi.

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